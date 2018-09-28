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’de ’ni ziyaret etti

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Giriş Tarihi: 28.9.2018 11:46
Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti

müze adasında bulunan ve antik çağlar koleksiyonu, yakın doğu antik eserleri ve İslam sanatı koleksiyonlarından oluşan müzede 'den çok sayıda arkeolojik eser bulunuyor. Bir kısmı restorasyon nedeniyle kapalı olan müze ziyareti sırasında , müze müdürü ve küratörlerinden bilgi aldı ve eserleri ilgi ile inceledi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan 'nde, Türkiye'den götürülen Zeus Tapınağı da yer alıyor.

Müze ziyareti sırasında li bir misafir sanatçı ile de tanışan Emine Erdoğan, iç savaş ve mültecilik ile özdeşleşen Suriye'nin zenginliklerini ortaya koyan eseri hakkında da bilgi aldı.

Başkan Erdoğan böyle karşılandı

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Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti
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