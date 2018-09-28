Emine Erdoğan Berlin’de Bergama Müzesi’ni ziyaret etti

Berlin müze adasında bulunan ve antik çağlar koleksiyonu, yakın doğu antik eserleri ve İslam sanatı koleksiyonlarından oluşan müzede Türkiye'den çok sayıda arkeolojik eser bulunuyor. Bir kısmı restorasyon nedeniyle kapalı olan müze ziyareti sırasında Emine Erdoğan, müze müdürü ve küratörlerinden bilgi aldı ve eserleri ilgi ile inceledi.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Bergama Müzesi'nde, Türkiye'den götürülen Zeus Tapınağı da yer alıyor.

Müze ziyareti sırasında Suriyeli bir misafir sanatçı ile de tanışan Emine Erdoğan, iç savaş ve mültecilik ile özdeşleşen Suriye'nin zenginliklerini ortaya koyan eseri hakkında da bilgi aldı.