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'da 5,3 büyüklüğünde 

'nın Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletinde 5,3 büyüklüğünde meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 06:49 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 06:50
Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin Langsa kentinin 17 kilometre kuzeybatısı olan in 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini açıkladı.

Bölge yetkilileri ise depremde şu ana kadar hasar, can kaybı ya da yaralı olduğuna ilişkin herhangi bir bilginin ulaşmadığını belirtti.

Pasifik Merkezi de tsunami alarmı vermedi.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004 tarihinde meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgenin diğer ülkelerini de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi yaşamını yitirmişti.

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Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem
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