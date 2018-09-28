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'deki Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nun, 'deki 2. Abdülhamid Han Camisi'nde düzenlediği yaz Kur'an kursuna katılan öğrenciler mezun oldu.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:46 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 15:46
Gine'deki Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu'nundan (İDDEF) yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Afrika ülkesi 'nin başkenti Konakri'de inşa edilen Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Camisi'nde, kursu başarıyla tamamlayan öğrenciler arasında, Kur'an-ı Kerim yarışması düzenlendi.

İDDEF'in yaz kursunda 870 öğrenci eğitim alırken, yarışmaya 600 öğrenci katıldı.

Yarışmada birinci olan kız ve erkek öğrencilere, yüz bin GineFrangı, rahle ve Kur'an-ı Kerim hediye edildi.

Kursa katılan tüm öğrencilere karne şeklinde notları, Kur'an-ı Kerim'i okurken nereye kadar gelebildiği ve nerede kaldığını gösteren belgeler verildi.

Öğrenciler gelecek yıl yaz kursuna tekrar bu belgelerle kayıt yaptırabilecek ve kaldıkları yerden başlayabilecek.

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Gine'deki Kur'an kursu öğrencileri mezun oldu
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