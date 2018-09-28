İdlib’deki gruplar silahlarını bırakıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önce Tahran'daki üçlü zirvede dile getirdiği, sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
ile Soçi'de görüştüğü İdlib
planına, sahadaki örgütlerin de uyacağı ortaya çıkıyor. İdlib'in 3'te 2'lik bölümünü elinde tutan terör örgütü Heyet el Tahrir el Şam'ın (HTŞ) da Türkiye'nin belirlediği bölgelerden çekilme sinyalleri verdiği uluslararası basına yansıdı. 'TEK ENDİŞE ŞAM REJİMİ'
İngiltere merkezli Reuters haber ajansına konuşan ılımlı muhaliflerden üst düzey bir isim, HTŞ üyelerinin üçüncü kişiler vasıtasıyla Türk Silahlı Kuvvetleri yetkilileriyle temas kurduğunu ve Soçi'deki anlaşmaya uyacaklarına dair sinyaller verdiğini aktardı. Reuters'a konuşan muhalif komutan "İşler yolunda gidiyor. Tahrir el Şam, anlaşmaya uyacağını duyurmadan, gereğini yerine getireceği sözünü verdi" dedi.
Dünyanın çözümsüzlüğü gidermek için odaklandığı, Birleşmiş Milletler'in ise "Yüzyılın insanlık felaketi yaşanabilir" uyarısını dile getirdiği İdlib anlaşmazlığında, Türkiye ile Rusya'nın girişimiyle Şam rejimi ile İdlib arasında 15-20 kilometrelik bir silahsızlandırılmış alan kurulması kararı alınmıştı. Radikal muhaliflerin de bu alandan ayrılmaları konuşulmuştu. Türkiye'nin desteklediği ve Türkiye'nın planlarına harfiyen uyacaklarını açıklayan ılımlı muhaliflerden Ulusal Kurtuluş Cephesi liderlerinden Abdülselam Abdülrezzak da "Anlaşmanın uygulamaya konulması esnasında hiçbir grup sorun çıkarmayacaktır. Bizim tek endişemiz Şam rejimi ve müttefiklerinin anlaşmaya uyup uymayacağı" görüşünü dile getirdi. ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Reuters'a çarşamba günü yaptığı açıklamada, radikal grupların 'silahsızlanma bölgesi'nden çekilmeye başladığını bildirmişti. İDLİB'DE ATEŞKES HUZURU
Havadan ve karadan ateş altındayken Türkiye ile Rusya arasında varılan mutabakat ile silahsızlandırılmış bölge kurulması hedeflenen İdlib kentinde 'ateşkes' huzuru yaşanıyor. Mutabakatın ardından İdlib'de hava saldırıları sonlandı ve siviller rahat nefes almaya başladı. Özellikle terör örgütü HTŞ'nin, ateşkesten memnun olan sivillerin baskısı sayesinde silahtan arındırılmış bölgeden çekilme kararı aldığı söyleniyor. 'MOTOSİKLET AMBULANS' ÇÖZÜMÜ
İdlib'de, yaralananlara enkaz engeline takılmadan, kolay ve hızlı şekilde müdahale etmek üzere motosiklet ambulanslar kullanılmaya başlandı. İdlib'in Sarmada ilçesinde saldırılarda yaralananlara kolay ve hızlı şekilde müdahale edebilmek için çare, motosiklet ambulansta bulundu. HALEP'TE TÜRK BAYRAĞI
Halep'in batısında bulunan Türk gözlem noktası ve Soçi'de yapılan mutabakat sonucu oluşturulacak olan güvenli bölgenin başlangıç noktası ilk kez İHA kameraları tarafından görüntülendi.