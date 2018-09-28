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Kritik görüşme öncesi Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirecekleri görüşme öncesi iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, “Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız” dedi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 10:08 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 10:33
Kritik görüşme öncesi Merkel'den açıklama

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirecekleri görüşme öncesi iki ülkenin ekonomik olarak birlikte çalışmak zorunda olduğunu belirterek, "Burada kesin olarak bazı anlaşmalar yapacağız" dedi.


Merkel ayrıca Türkiye'ye direkt parasal yardım yapılmayacağını vurgularken, Türkiye'deki cezaevlerinde bulunan Alman vatandaşlarının durumunun da konuşulacağını söyledi.


Erdoğan başkent Berlin'deki temasları sonrası Köln'de Diyanet İşleri Türk-İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

Almanya'dan Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem

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Kritik görüşme öncesi Merkel'den açıklama
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