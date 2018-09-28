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’da yılı hazırlıkları başladı

2019’un ’da yılı, Türkiye’de Rusya yılı ilan edilmesinin ardından St. Petersburg’da Türkiye-Rusya Kültür Platformu bir toplantı gerçekleştirdi. Rusya'da "Türkiye yılı" nedeniyle yapılacak etkinliklerle ilgili hazırlıklar başladı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 17:41 Güncelleme Tarihi: 28.9.2018 17:45
Rusya’da Türkiye yılı hazırlıkları başladı

Boyut Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Özükan, tasarımcı Murat Öneş ve Besteci-Piyanist Anjelika Akbar'dan oluşan heyet, St. Petersburg'da Rus heyetiyle bir toplantı yaptı.

Toplantıda, - Kültür Platformu Genel Sekreteri Dmitry Kuznetsov, Bülent Özükan ve Rus heyetince hazırlanacak "Tarihte Türk-Rus Haritaları" sergisinin St. Petersburg'da 6 ay süreyle sergilemekten büyük memnuniyet duyacağını belirtti.

İslam Bilim Tarihi araştırmacısı Prof. Dr 'in eserlerine bu kültür etkinliklerinde yer verilmesi kararlaştırılan toplantıda, Fuat Sezgin'in çalışmalarından hazırlanan bir serginin St. Petersburg'un yanı sıra Kazan ve diğer şehirlerde de yer verilmesinin önemine vurgu yapıldı.

Etkinlikler çerçevesinde Rus asıllı Türk vatandaşı Piyanist besteci Anjelika Akbar'ın vereceği konser ile "Ayvazosvki'nin İstanbul'u" sergisinin organize edilmesinin önemine değinildi.

Heyet, kasımda İstanbul'da çalışmalarını sürdürecek.

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Rusya’da Türkiye yılı hazırlıkları başladı
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