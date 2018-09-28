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Silahla gasp yapan 'lı terörist yakalandı

'de silahlı yağma suçundan yakalanan zanlının terör örgütü üyesi olduğu ortaya çıktı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 28.9.2018 15:02
Silahla gasp yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı

Edinilen bilgiye göre, 25 Eylül tarihinde 'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nde silahlı yağma olayı gerçekleşti. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, zanlı uyruklu İ.Ş.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan araştırmada şüphelinin terör örgütü üyesi olduğu ve örgütün kadrosunda silahlı eylemlerde bulunduğu tespit edildi. Şüphelinin telefonunda yapılan incelemelerde ise DEAŞ'ı öven paylaşımlar yaptığı ve örgütü simgeleyen flama önünde fotoğrafının bulunduğu belirlendi. Şüpheli İ.Ş.'nin yapılan doktor kontrolünde vücudunun değişik yerlerinde şarapnel yaralarına ait izlere rastlandı. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece 'DEAŞ terör örgütü üyesi olmak ve silahlı yağma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Silahla gasp yapan DEAŞ'lı terörist yakalandı
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