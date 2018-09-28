Son Dakika: Endonezya'da 7,7 büyüklüğünde deprem

Sabah bölgeyi sarsan büyük depremin ardından, Endonezya'nın Sulavesi adası açıklarında dehşet verici bir sarsıntı daha meydana geldiği açıklandı.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) başta 7.7 olarak duyurduğu depremin büyüklüğünü, daha sonra 7.5 olarak düzeltti.

Endonezya'dan geçen Pasifik Ateş Çemberi fay hattı, geceden bu yana hareketli. Yerel saatle 10.00'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki sarsıntıdan sonra peş peşe pek çok artçı deprem gerçekleşti. Önceki artçı sarsıntıların büyüklükleri 5.6, 5.4, 5, 4.9 ve 4.6'ydı.

Önceki depremlerde bir kişi ölürken, en az 10 kişi de yaralandı.

Adalar ülkesi Endonezya, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boya kat eden Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alıyor.

Dünyada en çok depremin meydana geldiği Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda en fazla volkana da ev sahipliği yapıyor.

Temmuz ve Ağustos aylarındaki depremler, Lombok adasında yaklaşık 500 kişinin canını almıştı.

Endonezya'da 2004'ün son günlerinde meydana gelen tarihi deprem devasa tsunamiye yol açmış ve 13 ülkeyi etkileyerek 226 bin insanın ölümüne neden olmuştu.