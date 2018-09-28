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Trump’tan gazetecilere fırça yağmuru

Giriş Tarihi: 28.9.2018
Trump’tan gazetecilere fırça yağmuru
ABD Başkanı , 'taki BM Genel Kurulu'na katılmasının arından, olaylı bir basın toplantısı düzenledi. Trump, CBS News'te çalışan Weijia Jiang hem kendisi, hem de Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Brett Kavanaugh'e yöneltilen yasak ilişki ve cinsel saldırı iddiaları hakkında bir soru sorunca küplere bindi. Trump önce soruyu "10 dakikadan beri soru soruyorsun" diyerek kesti. Kiang'ın kendisine "Sorumu bölüyorsunuz" itirazına ise Trump "Lütfen, yerine otur" diye karşılık verdi. Trump toplantıda bulunan 4 ya da 5 kadın gazetecinin kendisine karşı meydan okumak için para aldığını iddia etti. Gazeteciler, toplantı sonrasında Trump'ın kendilerine bir saat boyunca sataştığını söyledi.
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Trump’tan gazetecilere fırça yağmuru
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