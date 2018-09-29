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’yı 7.7’lik ve vurdu

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Giriş Tarihi: 29.9.2018
Endonezya’yı 7.7’lik deprem ve tsunami vurdu
'nın? Sulawesi adasında dün 7.7 büyüklüğünde meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini vurdu. Kıyı bölgelerdeki ana caddelere ulaşan dalgalar, birçok evin hasar görmesine neden oldu. Yerel basında yayımlanan görüntülerde, tsunami dalgalarının birçok ev ve arabayı sürüklediği görüldü. Dalgalara kapılan bazı kişilerin kayıp olduğu, ancak sayılarının bilinmediği bildirildi. Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı, aynı bölgede yine dün meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki bir diğer depremde de bir kişinin öldüğünü, 10 kişinin yaralandığını açıkladı.
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Endonezya’yı 7.7’lik deprem ve tsunami vurdu
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