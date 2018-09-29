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F-35B, ilk sını yaptı

Giriş Tarihi: 29.9.2018
F-35B, ilk kazasını yaptı
ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. 'daki Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla üsse 8 km mesafede bağlantının kesildiği belirtildi. Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle uçaktan atladığı kaydedilirken sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. ABD bu yla F-35B'lerde ilk kaybını yaşadı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmış, görevini başarıyla tamamlamıştı.
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F-35B, ilk kazasını yaptı
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