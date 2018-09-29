F-35B, ilk kazasını yaptı

ABD Hava Kuvvetleri'ne bağlı bir F-35B tipi 5'inci nesil savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştü. Güney Carolina
'daki Beaufort Hava Üssü'nden kalkan uçakla üsse 8 km mesafede bağlantının kesildiği belirtildi. Pilotun koltuk fırlatma yöntemiyle uçaktan atladığı kaydedilirken sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi. ABD bu kaza
yla F-35B'lerde ilk kaybını yaşadı. Dikey kalkış ve iniş yapabilen F-35B savaş uçağı bu hafta ilk kez Afganistan'da bir Taliban hedefine yönelik hava saldırısında kullanılmış, görevini başarıyla tamamlamıştı.