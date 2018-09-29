Hollanda da ‘YPG=PKK’ dedi

Hollanda
Dışişleri Bakanı Stef Blok, terör örgütü YPG
'nin, terör örgütü PKK
ile bağlantısı olduğunu doğruladı. Dışişleri Bakanlığı Komisyonu'ndaki milletvekillerinin hükümetin Suriye'deki muhaliflere verdiği destekle ilgili sorularına yazılı cevap veren Blok, "YPG tarafından yapılan insan hakları ihlalleri hakkında çeşitli raporlar yayımlandı. Buna ek olarak YPG'nin Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesinde bulunan PKK ile bağlantısı var. Ayrıca YPG'nin rejim ile bağlantıları var ve özerk bölge isteğine ulaşmak için ılımlı muhaliflere karşı mücadele ediyor" dedi. Bir muhalif grubun silahlandırılması için uluslararası yasal dayanak olması gerektiğine dikkati çeken Blok, "Suriye Demokratik Güçleri'ni (SDG) oluşturan YPG'nin PKK ile bağlantısı gerçeği, Hollanda'nın SDG'ye destek vermemesi için bir sebeptir" değerlendirmesinde bulundu.
Avrupa'da son aylarda terör örgütü YPG/ PKK'ya ilişkin sert önlemler alındı. İngiltere YPG/PKK bağlantısını doğrularken, İtalya YPG/ PKK üyesi bir İtalyan vatandaşının evine operasyon düzenlemişti.