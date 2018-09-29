Lavrov, "Suriye’ye S-300 sevkiyatı başlatıldı""ABD Suriye’de yasa dışı olarak faaliyet yürütüyor”

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Suriye'ye S-300 sevkiyatı başlatıldı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Birleşmiş Milletler'de (BM) gerçekleşen toplantı ve sonrasında yaptığı ikili görüşmelere dair açıklamada bulundu. Lavrov'un hedefinde Amerika, İsrail ve Batılı ülkeler vardı. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Akdeniz'de düşen Rus uçağının sorumlusu olarak gösterilen İsrail'i, Filistin ve Lübnan konularında sert bir şekilde uyardı. Birleşmiş Milletler'in 73. oturumu ile ilgili görüş beyan eden Lavrov, Rusya adına önemli görüşmeler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.



"ABD SURİYE'DE YASA DIŞI OLARAK FAALİYET YÜRÜTÜYOR"

Rusya'nın Şam yönetimi ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde Suriye'de bulunduğunu hatırlatan Lavrov, "Amerikalıların Tanf etrafında çizdiği bu çemberin içinde teröristler kendilerine yuva buldu. Bunu herkes çok iyi biliyor. Biz şimdi Amerikalılarla bu yasa dışı varlığa son verilmesini görüşüyoruz. BM, sivillerin, tamamen insanlık dışı koşullarda kaldıkları bu kamptan tahliyesine katıldı" şeklinde konuştu.



LAVROV'DAN ULUSLARARASI TOPLUMA FİLİSTİN ÇAĞRISI

Filistin konusunda da görüşlerini dile getiren Lavrov, "Filistin sorunu unutulmamalı. Orta Doğu'yu kurtarmak istiyorsak adil bir çözüm son derece önemli. Tek taraflı yaklaşıma, ve barış sürecini tekelleştirecek girişimlere karşı uyarıda bulunuyorum" diyerek BM kararlarına dayanan barış görüşmelerinin yeniden başlatılması için uluslararası topluma ortak çaba göstermesi çağrısında bulundu.



"Suriye'ye S-300 sevkiyatı başlatıldı"

Akdeniz'de düşen Rus uçağından sonra Suriye'ye S-300 füze savunma sistemlerinin konuşlandırılması konusunda karar alan Rusya'nın S-300 sevkiyatına başlandığını Lavrov duyurdu. Lavrov Suriye'ye S-300'lerin sevkiyatının başlatıldığını söyleyerek, "Militanlar ve ağır silahlar, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgeden başka yerlere transfer ediliyor. Türkiye siyasi süreçte yer alacak muhalifleri el Nusra'dan ayırma sorumluluğunu aldı. Bu kolay bir iş değil. Obama yönetimi bize birçok kez söz verdi, yapamadı, mevcut yönetimde yapamadı. Türkiye'nin, ılımlı muhalifleri el-Nusra'dan ayırmasını umut ediyoruz" ifadelerini kullandı.



LAVROV İSRAİL'İ SERT BİR DİLLE UYARDI

İsrail Devlet Başkanı Benyamin Netenyahu'nun İsrail'in Irak, Suriye ve Lübnan'da faaliyetlerini sürdüreceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, "Beyrut havaalanı çevresinde, Suriye'de veya Irak'ta güdümlü füzelerin İsrail'e karşı kullanılacağına dair söylemler ve buna karşı İsrail'in bu tehdit iddialarına karşı saldırı planları konusunda İsrail'i uyarıyoruz. Bu girişim, BM güvenlik konseyi kararlarının açık ihlali olur. Uluslararası hukukun çiğnenmesine şiddetle kar��ı çıkacağız. Bu konuda muhataplarını BM güvenlik konseyi kararlarına uyması konusunda uyarıyoruz" diyerek sert bir şekilde İsrail'i uyardı.



"İRAN'A KARŞI ULUSLARARASI İTTİFAK VAR"

Lavrov, "Tahran'a karşı Orta Doğu'da stratejik bir ittifakın oluşturulduğunu duyuyoruz. Suriye, Irak ve Yemen'de istikrarsızlığa yol açtılar. Onlara göre şimdi sıra İran'da. Geçmişi güçlü bir tarihe ve önemli bir nüfusa dayanan İran'ın kafese sıkıştırılamayacağını düşünüyorum. Muhtemelen bazı durumlarda tarafların masaya oturması gerekecektir. İran'a karşı uygulanan olumsuz tavırlar, bölgede istikrarsızlığa sebep olmaktadır. Çok uzun süredir savunduğumuz gibi İran'ın da katıldığı bir platformda bir araya gelmeliyiz. Körfez ülkeleri, İran, Arap Devletleri Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, ABD, AB, Rusya ve Çin gibi taraflar bir araya gelerek bu sorunu görüşmeli" ifadelerini kaydetti.