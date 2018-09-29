Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de!

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de!

Türkiye Cumhurbaşkanı , devlet ziyareti için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'den, özel uçak “CAN" ile Köln kentine gitti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 29.9.2018 15:01 Güncelleme Tarihi: 29.9.2018 15:42
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de!

Türkiye Cumhurbaşkanı , devlet ziyareti için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'den, özel uçak "CAN" ile Köln kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Berlin Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünden Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın ile diğer ilgililer uğurladı.

DİTİB MERKEZ CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAK

Almanya Başbakanı ile bugün bir çalışma kahvaltısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül perşembe günü geldiği Berlin'de dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmış, ardından Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Dün akşam da Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna yemek vermişti.

Erdoğan ile Merkel kahvaltıda bir araya geldi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN