Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Köln'de!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devlet ziyareti için bulunduğu Almanya'nın başkenti Berlin'den, özel uçak "CAN" ile Köln kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı Berlin Tegel Havalimanı'nın askeri bölümünden Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ve eşi Berna Aydın ile diğer ilgililer uğurladı.

DİTİB MERKEZ CAMİSİ'NİN AÇILIŞINI YAPACAK

Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bugün bir çalışma kahvaltısında bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln kentindeki Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 27 Eylül perşembe günü geldiği Berlin'de dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından askeri törenle karşılanmış, ardından Başbakan Angela Merkel ile görüştükten sonra ortak basın toplantısı düzenlenmişti.

Dün akşam da Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın onuruna yemek vermişti.