İran'da çatışma: 4 ölü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde güvenlik güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada 4 kişi öldü.



Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargahı'ndan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Pakistan sınırına yakın Seravan ilçesindeki sınır karakollarına saldırı hazırlığında olan "terörist" grupla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.



Çatışma sonucunda silahlı grup mensubu 4 saldırgan öldürülürken iki kişi de yaralandı. Diğerlerinin ise Pakistan topraklarına kaçtığı aktarıldı.



Sistan ve Beluçistan eyaleti son aylarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasında çatışmalara sahne oluyor. Aynı eyalete bağlı Mircave kentinde 25 Haziran'da çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü bildirilmişti.



Pakistan sınırının sıfır noktasındaki saldırıyı "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlenmişti.



Temmuz ayında da eyaletin sınır bölgelerinde farklı günlerde gerçekleşen 3 çatışmada 4 İran askeri ölmüştü.



Bölgede en son eylül başında yaşanan çatışmada da Devrim Muhafızları Ordusu'na mensup bir kişi hayatını kaybetmişti.



İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek, Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

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