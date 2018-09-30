‘Türkiye sivilleri korudu’

Suriye
'nin
sivil savunma kuruluşu Beyaz Baretliler
'in Başkanı Raid Salih, rejimin yaptığı katliamlar hakkında Anadolu Ajansı'na konuştu. Rusya
ve Esad rejimi kendilerine asılsız suçlamalarda bulunduğunu belirten Salih, "Çünkü Suriye'de işlenen bütün katliamların ve hak ihlallerinin ilk şahidi biziz. Rus ve rejim uçaklarının saldırılarının hepsine şahit olduk. Gerek rejim uçakları gerekse Rus savaş uçakları bizleri çok defa doğrudan hedef aldı" dedi. "Suriye'de klor gazı ve kimyasal silah kullananın kim olduğu belli" diyen Salih, Suriye halkına destek olmak isteyen herkesten, siyasi ya da askeri konularda dayatma yapmamak şartıyla yardım ve destek kabul ettiklerini söyledi. Salih, "Bizim esas başarımız 115 bin sivilin hayatını kurtarmış olmamız değildir, bizim asıl başarımız böyle bir savaş ortamında umudunu kaybetmek üzere olan bir halkın kalbine ve beynine yeniden umut tohumları serpebilmiş olmamızdır" dedi. "
İnsan hakları savunucusu ve sivillerin hayatını önemseyen Beyaz Baretliler başkanı olarak İdlib
için varılan mutabakatı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ise Salih, "Türkiye
ve Rusya arasındaki anlaşma bana göre Türk diplomasisi adına büyük bir zaferdir. Çünkü Türkiye bu ciddi çabalarıyla İdlib'deki sivillerin hayatını korumayı başardı. Gerçekten bu bir başarıdır. Kelimenin tam anlamıyla bir başarıdır" dedi.