YPG için hain DEAŞ planı

Suriye
'de bir çözüm bulunması için Türkiye
özellikle Rusya
ile birlikte önemli adımlar atarken, ABD
ve bölgedeki bazı ülkelerin yeni oyunları devreye sokmak için hazırlık yaptıkları belirtiliyor. Devletin ilgili birimlerindeki bilgilere göre, Suriye üzerinde emelleri olan bazı ülkeler terör örgütü PKK
'nın uzantısı YPG
ve PYD
'ye sözde legal görünüm kazandırmak ve işbirliğini daha da artırmak için yeni bir strateji uygulamayı planlıyor. Bu sinsi plan kapsamında bir dönem dünyayı kasıp kavuran vahşet sergileyen ancak bir süredir pek de sesi duyulmayan terör örgütü DEAŞ
tekrar hareketlendirilecek. DEAŞ bölgede yeniden bir güç olup yeni yerler almaya çalışırken terör örgütü PKK-YPG/ PYD sahneye çıkartılıp bu örgütle mücadele ediyormuş görüntüsü verilecek. Terör örgütü ile ABD'nin ilişkileri sözde haklı bir zemine oturtulacak ve örgüte silah temini de bu kapsamda çok daha kolay olacak. Kaynaklar, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini de ifade etti. TASFİYE EDİLECEKLER
Suriye ile ilgili yapılan diplomatik görüşmelerde en önemli gündem başlığını bölgedeki terörist gruplar oluşturuyor. Bu grupların tasfiyesi gerçekleşmeden kesin ve kalıcı bir çözümün olmayacağı düşünülüyor. Bölgede terörist unsur olarak kabul edilen 12 civarında grup ve 15 silahlı aşiret bulunuyor. Terörist unsurların ellerinde ise yaklaşık 15 bin silahlı güç mevcut. Örgütlerden en büyüklerinden biri Heyet Tahrir Şam
. Örgütün büyük çoğunluğu Araplardan oluşuyor. Bölgede faaliyet gösteren terörist unsurlardan yaklaşık 5 binin Kafkas, 3 binin de Doğu Türkistan
kökenli olduğu biliniyor. Diğerleri ise Araplar ve dünyanın başka ülkelerinden gelenlerden oluşuyor. Tasfiye edilecek bu grupların içerisinde Türkiye kökenlilerin sayısının yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor. Örgütlerin ilgili ülkelerin mutabakatı ile temizlenmesi için düğmeye basıldı. İlk etapta aralarında Heyet Tahrir Şam, içlerinde Doğu Türkistan ve Kafkas kökenlilerin bulunduğu örgütler olarak sıralanıyor. Ahrar Şam ve Feylak Eş Şam'ın gibi örgütlerin ise ikna olmasının daha kolay olduğu da belirtiliyor.