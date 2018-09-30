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için hain planı

’nin ’de kalıcı barış için çabaları sürerken hain planlar da bitmiyor. Terör örgütü ’ye yasallık kazandırmak için bir diğer terör örgütü üzerinden oyunlar devreye sokulmaya çalışılıyor

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018
YPG için hain DEAŞ planı
'de bir çözüm bulunması için özellikle ile birlikte önemli adımlar atarken, ve bölgedeki bazı ülkelerin yeni oyunları devreye sokmak için hazırlık yaptıkları belirtiliyor. Devletin ilgili birimlerindeki bilgilere göre, Suriye üzerinde emelleri olan bazı ülkeler terör örgütü 'nın uzantısı ve 'ye sözde legal görünüm kazandırmak ve işbirliğini daha da artırmak için yeni bir strateji uygulamayı planlıyor. Bu sinsi plan kapsamında bir dönem dünyayı kasıp kavuran vahşet sergileyen ancak bir süredir pek de sesi duyulmayan terör örgütü tekrar hareketlendirilecek. DEAŞ bölgede yeniden bir güç olup yeni yerler almaya çalışırken terör örgütü PKK-YPG/ PYD sahneye çıkartılıp bu örgütle mücadele ediyormuş görüntüsü verilecek. Terör örgütü ile ABD'nin ilişkileri sözde haklı bir zemine oturtulacak ve örgüte silah temini de bu kapsamda çok daha kolay olacak. Kaynaklar, Türkiye'nin bölgedeki gelişmeleri dikkatle takip ettiğini de ifade etti.

TASFİYE EDİLECEKLER
Suriye ile ilgili yapılan diplomatik görüşmelerde en önemli gündem başlığını bölgedeki terörist gruplar oluşturuyor. Bu grupların tasfiyesi gerçekleşmeden kesin ve kalıcı bir çözümün olmayacağı düşünülüyor. Bölgede terörist unsur olarak kabul edilen 12 civarında grup ve 15 silahlı aşiret bulunuyor. Terörist unsurların ellerinde ise yaklaşık 15 bin silahlı güç mevcut. Örgütlerden en büyüklerinden biri Heyet Tahrir . Örgütün büyük çoğunluğu Araplardan oluşuyor. Bölgede faaliyet gösteren terörist unsurlardan yaklaşık 5 binin Kafkas, 3 binin de kökenli olduğu biliniyor. Diğerleri ise Araplar ve dünyanın başka ülkelerinden gelenlerden oluşuyor. Tasfiye edilecek bu grupların içerisinde Türkiye kökenlilerin sayısının yok denecek kadar az olduğu belirtiliyor. Örgütlerin ilgili ülkelerin mutabakatı ile temizlenmesi için düğmeye basıldı. İlk etapta aralarında Heyet Tahrir Şam, içlerinde Doğu Türkistan ve Kafkas kökenlilerin bulunduğu örgütler olarak sıralanıyor. Ahrar Şam ve Feylak Eş Şam'ın gibi örgütlerin ise ikna olmasının daha kolay olduğu da belirtiliyor.
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YPG için hain DEAŞ planı
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