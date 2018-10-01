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AB konvoyuna 'de intihar saldırısı

'nin başkenti Mogadişu'da ne ait askeri konvoya gerçekleştirilen intihar saldırısında içlerinde çocukların da olduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 18:45
AB konvoyuna Somali'de intihar saldırısı

'nin başkenti Mogadişu'da teröristler bu kez ne ait askeri bir konvoya saldırdı.

Avrupa Birliğini Barış Kuvveti AMISCOM konvoyunu hedef alan militanları, bomba yüklü bir aracı patlattı. Saldırıda, okul çıkış saati olduğu için aralarında çok sayıda çocuğun olduğu 10 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Eş Şebab örgütünün Sözcüsü Abdiasis Abu Musab, saldırının sorumluluğunu üstlenerek yaptığı açıklamada, "Avrupalı yetkilileri hedef aldık. Daha sonra kayıplar hakkında detayları vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği, Somali'nin merkezi yönetimini İslamcılara karşı savunmaya yardımcı olan Afrika Birliği tarafından yönetilen barış gücü AMISOM için başlıca finansman kaynaklarından biridir.

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AB konvoyuna Somali'de intihar saldırısı
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