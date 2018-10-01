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'den açıklaması

, 'da meydana gelen ve felaketinin ardından alandaki BM kurumlarının Endonezya hükümeti ile yakın çalıştığını belirtti.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 21:23
BM'den Endonezya açıklaması

Birleşmiş Milletler () Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, günlük basın brifinginde, 'da yaşanan ve felaketini anımsatarak, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de sabah saatlerinde attığı Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Endonezya'ya taziyelerini ilettiğini söyledi.

"BM, ENDONEZYA HÜKÜMETİ İLE YAKIN ÇALIŞIYOR"

"Acil durumun boyutu ve karmaşıklığına bakarak, BM kurumları ve sivil toplum kuruluşları teknik destek anlamında Endonezya hükümeti ile yakın çalışıyor." ifadesini kullanan Haq, ulaşılamayan alanlara girildikçe ve araştırmalar sürdükçe felaketin bilançosunun da artabileceğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Guterres, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Endonezya'da giderek büyüyen trajediyi takip ediyorum. Kalplerimiz deprem ve tsunamiden etkilenenler için çarpıyor. Ailesi ve dostlarını kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. BM sistemi hükümet önderliğindeki arama kurtarma ve yardım çabalarına ihtiyaç durumunda cevap vermek için harekete geçmiştir." ifadesine yer vermişti.

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami nedeniyle ölü sayısının son olarak bin 203'e çıktığı açıklanmıştı.

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BM'den Endonezya açıklaması
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