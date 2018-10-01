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'den savaş gemisine önleme

'e ait savaş gemilerinin, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı adaların kara sularına giren destroyeri "USS Decatur"a önleme yaptığı bildirildi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, Çin ile ABD arasında tırmanan gerilim üzerine bu ay içinde planlanan Pekin ziyaretini iptal etti

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 20:01 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 20:12
Çin'den ABD savaş gemisine önleme

İsminin açıklanmasını istemeyen askeri yetkili, 'ye ait "USS Decatur" destroyerine Güney Denizi'nde önleme yapıldığını teyit etti.

Yetkili, önleme sırasında Çin gemilerinin ABD gemisine "güvenli olmayan" mesafeye kadar yaklaştığını belirtti.

ABD medyası da Çin savaş gemilerinin ABD destroyerine 15 metreye kadar yaklaştığını iddia etti.

ABD gemisinin ihtilaflı Spartly Adaları'nın uluslararası hukuka göre 12 deniz mili olan kara sularına girmesi üzerine Çin savaş gemilerince önleme yapıldığı belirtiliyor.

ABD Donanması, "USS Decatur"un pazar günü bölgedeki ülkeler arasında anlaşmazlık konusu olan Spartly Adaları'nın 12 millik kara sularına girdiğini açıklamıştı.

MATTİS, ÇİN ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Diğer taraftan, ekim ayında Çin'e seyahat etmesi planlanan Savunma Bakanı Jim Mattis'in, Pekin ziyaretini iptal ettiği ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) AA muhabirine konuşan bir yetkili, ziyaretin iptal edildiğini doğruladı.

Yetkili, iptal gerekçesine ilişikin detay vermekten kaçınırken ziyaretin, Çin ile ABD arasında son zamanlarda yaşanan gerilim nedeniyle iptal edildiği yorumları yapılıyor.

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Çin'den ABD savaş gemisine önleme
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