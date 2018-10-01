Dünyaca ünlü yönetmen tecavüzden suçlu bulundu

İsveç'te "kültür profili" olarak da bilinen ünlü tiyatro yönetmeni Jean-Claude Arnault, tecavüz nedeniyle iki yıl hapse mahkum edildi.

Edebiyat alanında Nobel ödülü alacak kişileri belirlemekle yetkili olan İsveç Akademisi'nde (Svenska Akademien) jüri üyesi olarak görev yapan ünlü tiyatro yönetmeni Jean-Claude Arnault, Kasım 2017'de 18 kadına tecavüz ve tacizde bulunduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. 18 kadına yönelik tecavüz ve taciz suçlamasıyla hakkında iddianame hazırlanan Arnault, 2011'de Stockholm'de bir kadına iki sefer tecavüz ettiği gerekçesiyle suçlu bulunarak iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşanan skandalın ardından jüri üyelerinin art arda istifa etmesi üzerine akademi geçici olarak Nobel ödülü vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.

Svenska Akademien 1786 yılında Kong Gustav III. tarafından İsveç edebiyatını ve dilini korumakla yetkilendirilmişti. Akademi aynı zamanda 1901 yılından bu yana edebiyat alanında Nobel ödül sahiplerini belirlemekle yetkili.