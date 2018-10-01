Endonezya'ya ilk yardım ekibini Türkiye gönderdi

Türkiye, Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında oluşan tsunami felaketinin ardından buraya ekip gönderen ve ekibi orada çalışmalara başlayan ilk ülke oldu.

Merkezi başkent Jakarta'da bulunan Anadolu Ajansı Endonezce Servisi Müdürü Dandy Koswaraputra, basına yaptığı açıklamada, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Türk Kızılayınca Endonezya'ya gönderilen ekibin bölgeye ulaştığını kaydetti.

Koswaraputra, Türk Kızılayının yolladığı personelin Endonezya Kızıl Haç Örgütüyle bölgede çalışmaya başladığını söyledi.

Ülkede ölü sayısının artabileceğine işaret eden Koswaraputra, deprem ve tsunamiden etkilenen bazı bölgelere hala ulaşılamadığını ifade etti.

Su ve yiyecek ihtiyacı nedeniyle bazı dükkanların yağmaladığını belirten Koswaraputra, 16 bin kişinin geçici barınaklarında kaldığını dile getirdi.

Koswaraputra, depremzedelerin su, gıda, giysi, temizlik ve sağlık malzemeleri, çadır, doktor ve güvenliğe ihtiyacı olduğunu bildirdi.

Koswaraputra, Anadolu Ajansı olarak gazeteci, kameraman ve foto muhabirlerinin deprem bölgesindeki olayları takip etmeye devam ettiğini belirtti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), deprem ve ardından oluşan tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısının bin 203'e çıktığını açıklamıştı.

Afetten etkilenen Donggala ve Palu kentlerindeki cezaevlerinden bin 425 mahkum firar etmişti.

Dongala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından Dongala ve Palu kentlerini, yüksekliği 3 ila 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurmuştu.

Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.