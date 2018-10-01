Etiyopya’yı aldatan FETÖ iş ilanıyla kendini ele verdi

Etiyopya Cumhurbaşkanı Mulatu Teshome'nin geçen yıl FETÖ okullarının Türkiye'ye teslim edileceğini açıklamasının ardından apar topar okulları Alman vatandaşı olan FETÖ'cülere satan örgüt, Etiyopya hükümetini nasıl aldattığını kendi belgeledi.

Örgütün Almanya'daki okullarını yöneten Eventus Bildung'un internet üzerinden yayınladığı ve bugün itibarıyla halen aktif olan bir iş ilanı, örgütün okulları yine kendisine satmış olduğunu ortaya koydu.

"ebay-kleinanzeigen.de" internet sitesi üzerinden "Eventus Bildung" adına yayınlanan ilanda, Etiyopya'daki FETÖ okullarının Addis Ababa ve Mekelle şehri kampüslerinde çalışacak öğretmenlerin arandığı belirtildi.

FETÖ kurumu olan ve çok sayıda anaokulu ile kurs işleten Eventus Bildung'un genel müdürlüğünü Ali Bülbül yapıyor.

VAKIF MALLARINI ÜSTLERİNE GEÇİRDİLER

Eski FETÖ çalışanları tarafından geçen hafta Etiyopya savcılığına ulaştırılan belgelere göre, ülkede ilk olarak "Ömeriye Eğitim ve Sağlık Vakfı Hayır Kurumu" adıyla faaliyetlerine başlayan örgüt, vakıf mallarını Etiyopya yasalarına aykırı şekilde 2009 yılında Kaynak isimli özel şirkete satarak üstüne geçirdi.

Kaynak isimli şirket ise okulları 2017 yılında Alman FETÖ'cülere ait başka bir şirket olan Stem'e satarak kurumların Türkiye'ye devrini engellemeye çalıştı.

Geçen yıl yapılan satışın ardından Necaşi Uluslararası Etiyopya Türk Okulları olan kurumların ismi Intellectual Schools olarak değiştirildi.

ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETMEN OLDUKLARI "ŞÜPHELİ"

AA muhabirinin FETÖ okullarında çalışmayı sürdüren tanıklardan edindiği bilgiye göre, "okulları Alman yatırımcılara sattık" diyerek Etiyopya medyasında propaganda yapan ve aynı zamanda hükümeti ve velileri oyuna getirdiğini zanneden örgütün okullarında hemen hemen bütün yabancı öğretmenler Türklerden oluşuyor.

Sadece son bir ayda en az 6 yeni Türk öğretmen bu okullarda işe başlarken, Türkiye'nin Addis Ababa Büyükelçiliğinden diploma onayı almayan bu kişilerin hangi yasal statüyle Etiyopya'da öğretmenlik yapabildikleri merak ediliyor.

Geçen yıl okulların teslimini durdurmak için ülkeye gelen örgütün sözde eski İngiltere sorumlusu Adnan Azak, ülkedeki yapılanmanın başına geçerek yeni Etiyopya sorumlusu olmuştu.

Azak'ın geçen yıldan bu yana sık sık ülkeye giriş yaptığı bilinirken, okullar fiili olarak yıllardır ülkedeki Celil Aydın tarafından yönetiliyor.

Intellectual Schools adı altında 5 okulu yöneten örgütün, Harar şehrinde açtığı bir başka okulun lisansının ise iptal edildiği biliniyor.