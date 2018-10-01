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Evine aldığı sürüngenleri kendi elleriyle besliyor

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018
Evine aldığı sürüngenleri kendi elleriyle besliyor
'da 67 yaşındaki Philippe Gillet evini 400 sürüngenle paylaşıyor. Gillet'in kahve masasında bir kobra, bahçesinde 50 kiloluk bir kaplumbağa, salonunda dev bir timsah var. Gillet, çok sevdiği kertenkelesine kaşıkla yemek yediriyor. Gillet'nin hayvanlarıyla kurduğu diyalog herkesi şaşırtıyor. Gillet, Görüntüleri nedeniyle hayvanlardan korkulmasını anlamıyorum. Onları tanımaya başladığınızda her şey değişiyor" diyor. Gillet, sürüngenler hakkındaki yanlış önyargıları yıkmak amacıyla Inf-Faune isimli bir dernek de kurdu.
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Evine aldığı sürüngenleri kendi elleriyle besliyor
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