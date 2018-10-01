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Felaketin boyutu büyüyor

’da ve de ölü sayısı bin 203’e yükseldi. Bölgeyle iletişim kurulamıyor. Can kaybı sayısının binlerce olmasından korkuluyor

Giriş Tarihi: 1.10.2018
Felaketin boyutu büyüyor
'nın Sulawesi adasında cuma günü meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki ve ardından oluşan de ölenlerin sayısı bin 203'e ulaştı.
Deprem ve tsunaminin Dongala çevresinde 13, Palu çevresinde ise 8 yerleşim yerini vurduğu, toplam 2.4 milyon kişiyi etkilediği kaydedildi. Palu'da yıkılan bir otelin enkazından 25 yaşındaki bir kadının sağ çıkarıldığı açıklandı. İletişim hatları tamamen onarılamadığı için bölgenin geneliyle tam olarak bağlantı kurulamıyor. Bu yüzden ölü sayısının binlerce olmasından korkuluyor. Can kayıplarının çoğunun sahil kesiminde yaşandığı belirtiliyor.
Öte yandan Palu'da depremde ağır hasar gören bir alışveriş merkezinde yağma olaylarının yaşandığı görüntüler yer aldı. Buna karşın hükümet, bölge halkının marketlerden gıda maddeleri alabileceğini ve masrafların devlet tarafından karşılanacağını duyurdu.

UYARI SİSTEMİ DEVRE DIŞI
Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, "2012'den bu yana tsunami bildirim sistemi çalışmıyor. Bu sistem gerçekten önemli. Tsunamiyi önceden haber verebilir ve can kayıplarını en aza indirebiliriz" dedi.
Palu'da havalimanı yeniden açılırken, feribot seferlerinin de başlayacağı belirtildi.

ERDOĞAN: HER TÜRLÜ YARDIMA HAZIRIZ
Cumhurbaşkanı , Endonezya'da hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye, Endonezya'nın yaralarının sarılması için her türlü yardımı sağlamaya hazırdır" ifadeleri kullanıldı.
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Felaketin boyutu büyüyor
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