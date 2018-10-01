‘Filistin sorununa çözüm terörü bitirir’

ABD'nin New York
kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM
) 73. Genel Kurulu görüşmelerinde konuşan Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, küresel terörün sonlandırılması için Filistin
sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi. Muhammed, "Dünya, İsrail
'i ödüllendirir gibi ve Filistin'i provoke etme pahasına Kudüs
'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma yoluna gitti. Filistinlilerin öfkesi ve çaresizliği, onları ve destekçilerini terör yöntemlerine başvurmaya itiyor. Ancak şunu unutmamalı ki insanları dehşete düşüren her eylem terörizmdir. Devletlerin bombalarla ve roketlerle masum insanları hedef alması da terör eylemi olarak değerlendirilmelidir" dedi.