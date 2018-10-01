Kosova ile Sırbistan savaşın eşiğinde

Kosova
Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi önceki gün Sırbistan
ile Kosova arasında paylaşılamayan Gazivoda hidroelektrik santraline özzel kuvvetle ziyaret gerçekleştirdi. Sırbistan ise Thaçi'nin ziyaretini "barajın Kosova tarafından işgal edilmesi" olarak yorumladı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, orduya teyakkuza hazırlık emri verdi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
'den destek isteyeceğini söyledi. Bu olayın ardından, Kosova'da on binlerce kişi dün iki ülke arasında barışı sağlamak için gündeme gelen toprak değişimi önerisini protesto etti. Vucic ve Thaçi, Avrupa Birliği'nin üyelik şartı olarak sunduğu "komşular arasındaki sorunların çözülmesi" maddesini sağlamak için toprak değişimi fikrini destekliyordu. Geçen hafta New York'ta ABD'li yetkililerle bir araya gelen Kosova Başbakanı Ramuj Haradinaj ise toprak değişimini desteklediklerini açıklayan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bu fikrinin İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük karmaşayı çıkarabileceğini söylemişti.