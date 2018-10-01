Makedonya’da referandum geçersiz

Makedonya
, Yunanistan
ile arasında krize neden olan isim sorununu çözmek için dün referandum
a gitti. Makedonya'nın adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesini öngören anlaşmanın kabulüne ilişkin oylamada, halka "Makedonya ve Yunanistan arasındaki anlaşmayı kabul ederek, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliğine var mısınız?" sorusu yöneltildi. Referandumun geçerli sayılabilmesi için, kayıtlı seçmen sayısının yarısından bir fazlası, yani en az 903 bin 169 seçmenin oy kullanması gerekiyordu. Ancak Makedonya Cumhurbaşkanı Zoran Zaev, sandıkların kapatılmasının ardından düzenlediği basın toplatısında, yerel saatle 18.30 itibarıyla katılımın yüzde 34.09 olduğunu kaydetti. Zaev, "Vatandaşların iradesi tartışılmazdır, buna saygı gösterilmesi gerekir" dedi. Referandum karşıtları sandığa gitmediği için katılım yüzde 50'nin altında kaldı ve böylece oylama geçersiz sayıldı. Başta Türkiye olmak üzere birçok devlet, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanıyor. Yunanistan ise kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle komşusunun isminin değiştirilmesini talep ediyor.