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" ’de 112 asker kaybetti"

Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi Başkanı Viktor Bondarev, Rusya’nın ’de operasyonlara başlamasından bu yana 112 Rus askerinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.9.2018 23:39 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 02:03
Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti

Bondarev, Rus Silahlı Kuvvetlerinin 'de operasyonlara başlamasının üçüncü yıl dönümü nedeniyle basın açıklaması yaptı.

Sovyetler Birliği döneminde Afganistan'da ilk üç yıl içinde yaklaşık 4 bin 800 asker, en az 60 tank ve 400 zırhlı araç ile 15 uçak, 97 helikopter kaybettiklerini hatırlatan Bondarev, "Halihazırda silahlı kuvvetlerimiz Suriye'de 112 asker kaybetti. Bu askerlerin yaklaşık olarak yarısı An-26 uçağı kazası ve İl-20 uçağının vurulmasıyla öldü. Ayrıca 8 uçak, 7 helikopter ve bir kaç zırhlı araç kaybettik." dedi.

HANGİ ÜLKENİN KAÇ ASKERİ VAR?

Bondarev, 2003-2006 yıllarında Irak'ta gerçekleştirdiği operasyonlarda ABD liderliğindeki koalisyonun 2 bin 515 asker, 10-20 civarında tank, en az 50 zırhlı araç, 15 uçak ve yaklaşık 80 helikopter kaybettiğini aktardı.

Rus An-26 tipi askeri nakliye uçağı bu yıl 6 Mart'ta Hmeymim askeri hava üssünde teknik nedenlerle düşmüş, içinde bulunan 39 Rus askeri hayatını kaybetmişti.

Suriye'de 17 Eylül'de keşif uçuşu yapan ve 15 asker taşıyan Rus İl-20 uçağı Akdeniz üzerinde Suriye hava savunma füze sistemi ile vurulmuştu.

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"Rusya Suriye’de 112 asker kaybetti"
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