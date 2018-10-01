‘Şapkadan tavşan çıkarmayacak’

KKTC
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, BM
Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs
sorunu için görevlendirdiği geçici özel danışmanı Jane Holl Lute'un birkaç hafta içinde sunacağı raporla "şapkadan tavşan çıkarmasını beklemediğini, o şapkada üç aşağı beş yukarı ne bulunduğunun belli olduğunu" söyledi. Kıbrıs Rum Kesimi'nin doğal zenginliklerini paylaşmadan Avrupa Birliği üyesi olduğunu ve bu nedenle Kıbrıs sorununu çözme niyeti olmadığını belirten Özersay, "Ortada bir tüketilmişlik sendromu var" diye konuştu.