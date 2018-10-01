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Son Dakika: 'dan Ermeni Diasporası tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı : " boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz."

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 1.10.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 1.10.2018 12:21
Son Dakika: Fuat Oktay'dan Ermeni Diasporası tepkisi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 18. Türk Tarih Kongresi'nde yaptığı konuşmada, " boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz." dedi.

Fuat Oktay, şöyle konuştu:

"1915 olayları üzerinden tarihimize kara çalmak isteyenler, onca çabalarına rağmen, ülkemize husumeti tescilli devletler dışında hedeflerine ulaşamamışlardır. Bilhassa 2015 yılı öncesinde yoğunlaşan iftira kampanyaları, ülkemizin duruşu, Türk Tarih Kurumu gibi resmi kurumlarımızın çabaları, diplomatlarımızın gayretleri neticesinde boşa çıkmıştır.

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Son Dakika: Fuat Oktay'dan Ermeni Diasporası tepkisi
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