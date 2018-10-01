Suriyeli baba ve kızının Türkiye sevgisi

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Ahmed Sabra ile tercümanlığını yapan 9 yaşındaki kızının "Türkiye sevgisini" anlattıkları video, sosyal medyada büyük beğeni toplandı.

Yaklaşık 4 yıldır Gaziantep'te yaşayan Suriyeli Ahmed Sabra, sosyal medyada "Sabra Tv" isimli hesap açarak, internet haberciliği yapmaya başladı.

EVİNİN HER KÖŞESİNİ TÜRK BAYRAĞI İLE DONATTI

Evinin her köşesini Türk ve Suriye bayrağıyla donatan Sabra, iki millet arasında kavga yaşanmaması için çağrı yaptığı konuşmaları videoya çekerek sosyal medya hesabından paylaşıyor. Taraflara uyarılarda bulunan Sabra, her videosunda Türkiye sevgisini vurguluyor.

Arapça konuşan Sabra, son çektiği videoda düzgün Türkçe konuşan küçük kızı Şeza ile iki millete sükunet çağrısında bulundu. Dün paylaşılan video, yoğun ilgi gördü.

Altı çocuk babası Sabra'nın evinin bulunduğu sokakta, penceresinde dalgalanan büyük Türk bayrağı ise dikkati çekiyor.

"TÜRKİYE'Yİ ÇOK SEVİYORUZ"

Baba Sabra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriyelilerle Türklerin iyi geçinmeleri gerektiğini belirterek, aynı ümmetin parçası olunduğunu söyledi.

Türkler ile Suriyeliler arasında zaman zaman çıkan olaylardan rahatsızlık duyduğu için video çektiğini ifade eden Sabra, "Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Kovulursak, Suriye'de çok savaş var ve oraya dönmek zorunda kalırız. Yani kötü olanları kovun ama iyi olanlar kalsın. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz ve bizim kötü olanlarla hiçbir alakamız yok. Bizim gibi sorun çıkarmayan çok insan var. Sorun çıkaranları kovun ve de onlara ceza verin." diye konuştu.

Videonun sosyal medyada beğeni toplamasından oldukça memnun olduğunu dile getiren Şeza Sabra da Türkiye geldiğinden beri babasının bu tür videolar çekip paylaştığını ancak kendisinin katılmasıyla videonun beğeni topladığını ifade etti.

Beğenilmek ve tanınmaktan mutlu olduğunu ifade eden Şeza Sabra, "Türklerle Suriyeliler arasında kavga çıktığı zaman kovulmaktan çok korkuyorum. Biz kovulursak nereye gideceğimiz belli değil. Bu nedenle biz buradan ayrılmak istemiyoruz. Biz burayı çok sevdik." diye konuştu.

Okulunda hem sevilen hem de başarılı bir öğrenci olan küçük kız, büyüyünce öğretmen olmayı ve birbirini seven öğrenciler yetiştirmeyi istediğini söyledi.