Ukrayna'da 2014 yılında başlayan iç savaştan sonra Rusya yanlılarının tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan ettiği Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 42 yaşındaki lideri Aleksandr Zaharçenko, 31 Ağustos tarihinde bombalı saldırı sonucu öldürülmüştü. Yaşanan bombalı saldırı sonrasında Kiev, Moskova ve Donetsk tarafında gerilim yaşanmış, Kiev yönetimi Luhansk ve Donetsk sınırına askeri yığınak yaparak Luhansk bölgesine askeri saldırılar düzenlemiş ama saldırılar muhalifler tarafından geri püskürtülmüştü.

Zaharçenko suikastının görüntüleri ortaya çıktı

GÖRÜNTÜLER İLK DEFA ORTAYA ÇIKTI

Yayınlanan görüntülerde Zaharçenko'nun korumasının önce kafeye girerek etrafı gözledikten sonra Zaharçenko'ya kapıyı açtığı, aralarında bir kadının da bulunduğu korumalarla birlikte muhalif liderin içeri girdiği esnada bombalı saldırının gerçekleştirildiği görülüyor.