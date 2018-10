Erdoğan’dan taziye telefonu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sulawesi Adası 'ndaki deprem ve tsunami de hayatını kaybedenler için Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'ya taziyede bulundu. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Endonezyalı mevkidaşıyla dün telefonda görüşen Erdoğan can kayıpları nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu ifade etti. Türkiye'nin Endonezyalı kardeşlerinin acılarını paylaştığını vurgulayan Erdoğan, yaşanan büyük felaket karşısında AFAD ve Kızılay başta olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşlarıyla Türkiye'nin her türlü yardıma hazır olduğunu da kaydetti. Bu arada Türkiye, deprem bölgesine ekip gönderen ilk ülke oldu. Türk Kızılayı ile İHH İnsani Yardım Vakfı ekipleri, Endonezya Kızıl Haç Örgütü ile felaket bölgesinde çalışmalarına başladı. Can pazarı yaşanan Endonezya'ya, yaraların sarılması ve ihtiyaçların karşılanması için takviye ekipler gönderileceği bildirildi.Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda cuma günü meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami felaketinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, hayatını kaybedenlerin salgın hastalık bulaşması riskine karşılık toplu mezarlara defnedileceği açıklandı. Bin 203 kişinin öldüğü felakette bin 425 kadar tutuklu firar etti.