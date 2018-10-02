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'da Paşinyan destekçileri parlamentoyu kapattı

'da parlamentonun i kabul etmemesi üzerine Paşinyan çağrısı yaptı. Paşinyan’ın çağrısıyla binlerce kişi parlamentoya giriş ve çıkışları kapattı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 23:23
Ermenistan'da Paşinyan destekçileri parlamentoyu kapattı

'da binlerce kişi, Nikol Paşinyan'ın çağrısıyla parlamento önünde toplanarak binaya giriş ve çıkışları kapattı.

Paşinyan'ın çağrısı üzerine bugün toplanan Ermenistan parlamentosunda kabul edilen yasayla ülkede erken yapılmasının önü kesildi.

Parlamentoda alınan kararı, kendisine muhalif partiler tarafından atılmış "devrim karşıtı" bir adım olarak niteleyen Paşinyan, halkı ya çağırdı.

Paşinyan'ın çağrısının ardından sokağa çıkan binlerce kişi, parlamento önünde toplanarak, erken seçim yapılması yönünde slogan attı.

Parlamentoya giriş ve çıkışları kapatan kalabalık nedeniyle bazı milletvekillerinin ve gazetecilerin binadan çıkamadıkları bildirildi.

Paşinyan, bir süre önce yaptığı açıklamada, ülkede erken seçim yapılması gerektiğini öne sürmüş, muhalefet partileri ise seçimlere hazırlanmak için gerekli zamanın bulunmadığını belirterek çağrıya itiraz etmişlerdi.

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Ermenistan'da Paşinyan destekçileri parlamentoyu kapattı
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