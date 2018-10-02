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'ta hükümeti kurma görevi Abdulmehdi’ye verildi

Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Şiilerin bağımsız adayı ’ye verdi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 23:19
Irak'ta hükümeti kurma görevi Abdulmehdi’ye verildi

'ın yeni Berhem Salih, hükümeti kurma görevini Şiilerin bağımsız adayı 'ye verdi.

Meclisten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Salih'in yeni hükümeti kurma görevini Abdulmehdi'ye verdiği belirtildi.

Abdulmehdi'nin bir ay içerisinde hükümeti kurması gerekiyor.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi, Şii Yüksek İslami Konseyi kurucuları arasında yer alıyordu. Abdulmehdi, buradaki görevinden istifa etmişti.

döneminde Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, Haydar el-İbadi döneminde ise Petrol Bakanlığı görevi yapan Abdulmehdi, bu görevlerinden de istifa ederek ayrılmıştı.

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Irak'ta hükümeti kurma görevi Abdulmehdi’ye verildi
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