Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Son Dakika: İran'da doğal gaz boru hattında patlama

Son Dakika: 'da doğal gaz boru hattında

'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında meydana geldi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 10:03 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 10:05
Son Dakika: İran'da doğal gaz boru hattında patlama

'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında meydana geldi.

Devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan Kriz Yönetim İdaresi Genel Müdürü Kiyumers Hacızade, Bağ Melik İlçesi yakınlarında Huzistan-İsfahan doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiğini duyurdu.

Hacızade, patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle çevredeki yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini belirtti.

Patlamanın boru hattındaki gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiğini aktaran Hacızade, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti.

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit töreni sırasında 25 kişinin öldüğü 69 kişinin yaralandığı bir terör saldırısına sahne olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika: İran'da doğal gaz boru hattında patlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN