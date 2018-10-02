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’dan Ahvaz saldırısına misilleme

Giriş Tarihi: 2.10.2018
, 22 Eylül'de Ahvaz şehrindeki askeri geçit törenine düzenlenen ve 25 kişinin ölümüne neden olan terör eylemine misilleme olarak Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesindeki Elbu Kemal köyüne füze ve İHA'larla saldırı düzenledi. İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, bölgeye 6 füze atıldığı ve İHA'lı saldırı gerçekleştirildiği duyuruldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Bu adım koordineli bir şekilde atıldı ve teröristlerin İran halkına karşı yeni saldırılara cüret etmemesi için operasyon devam edecek" dedi.
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İran’dan Ahvaz saldırısına misilleme
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