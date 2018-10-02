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'ta 54 yıl sonra gelen düzeltme

Adı 54 yıl önce yanlış yazılan "" köprüsünün adı "" olarak düzeltildi

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 01:33 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 02:02
New York'ta 54 yıl sonra gelen düzeltme

ABD'nin eyaletinde adı 54 yıl önce yanlış yazılan "" köprüsünün adı, "" olarak düzeltildi.

New York Valisi Andrew Cuomo, Brooklyn ile Staten Island bölgelerini birbirine bağlayan "Verrazano" köprüsünün adının "Verrazzano" olarak değiştirilmesini öngören kararı imzaladı.

Adını 1524'te New York limanını keşfeden İtalyan kaşif Giovanni da Verrazzano'dan alan köprü 1964'te kullanıma açılmıştı ancak köprünün adı inşaat sözleşmesine "Verrazano" olarak geçmiş ve böyle kalmıştı.

Vali Cuomo, yaptığı açıklamada İtalyan kaşife saygı için böyle bir isim değişikliğine gidildiğini belirtti.

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New York'ta 54 yıl sonra gelen düzeltme
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