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araştırmasına

Nobel ödülleri tıp dalı ile dağıtılmaya başlandı. Japon ve ABD’li iki bilim insanı, araştırmalarıyla büyük ödüle layık görüldü

Giriş Tarihi: 2.10.2018
Nobel Tıp Ödülü kanser araştırmasına
, bu yıl alanındaki çalışmalarıyla tıp dünyasına yaptıkları katkılardan ötürü ABD'li James P. Allison ile Japon Tasuku Honjo arasında paylaştırıldı. Açıklamada bilim insanlarının "negatif bağışıklık düzenlemelerini önleyen kanser tedavi yöntemini keşfettikleri için" ödüle layık görüldüğü belirtildi.

ÖDÜL 1 MİLYON DOLAR
Honjo, 1992'de bağışılık hücrelerinde PD-1 adını verdiği bir proteinin bir tür fren işlevi gördüğünü keşfetti. Söz konusu keşiften hareketle ilgili proteini bastırarak bağışık hücrelerini kanserli hücrelere karşı harekete geçirmeye yönelik terapiler geliştirildi. Allison ise bağışıklık hücrelerinin çalışmasına ket vuran CTLA-4 adlı bir başka proteinin varlığını keşfederek, terapi yöntemleri geliştirilmesinin yolunu açtı. Bilim insanları 1 milyon dolarlık ödülün de sahibi oldu.
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Nobel Tıp Ödülü kanser araştırmasına
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