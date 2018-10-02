Putin'den 5 milyar dolarlık dev anlaşma

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Yuriy Uşakov, açıklama yaptı. Yuriy Uşakov, "Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek" dedi.

Uşakov şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 'Triumf' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla."