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Putin'den 5 milyar dolarlık dev anlaşma

Başkanı 'in Danışmanı Yuriy Uşakov, 'a 5 milyar dolar değerindeki S-400 sistemlerinin gönderilmesine ilişkin anlaşmanın, Putin´in Hindistan'a ziyareti sırasında imzalanacağını açıkladı

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 21:42
Putin'den 5 milyar dolarlık dev anlaşma

Başkanı 'in Danışmanı Yuriy Uşakov, açıklama yaptı. Yuriy Uşakov, "Dar formattaki görüşme sırasında askeri teknik alanındaki işbirliğine büyük dikkat çekilecek" dedi.

Uşakov şu ifadeleri kullandı:

"Bu bizim işbirliğimizin aktif içeriklerinden birisidir. Ülkeler arasında askeri amaçlı gelişmiş ürünlerin ortak üretimi yapılıyor. Bu ziyaretin kilit ayrıcalığı S-400 'Triumf' füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin anlaşmanın imzalanması olacak. Anlaşmanın değeri 5 milyar dolardan daha fazla."

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Putin'den 5 milyar dolarlık dev anlaşma
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