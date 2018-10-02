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Rusya Suriye'ye S-300 kompleksini teslim etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, S-300 hava savunma füze sistemini Suriye'ye teslim ettiklerini duyurdu.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 21:58 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 22:16
Rusya Suriye'ye S-300 kompleksini teslim etti

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şaygu, Rusya Devlet Başkanı başkanlığında yapılan Güvenlik Konseyi toplantısında, Suriye'de Rusya ordusunun güvenliğini arttırmayı amaçlayan S-300 sisteminin teslimatının tamamlandığını ifade etti.

Şaygu, "Sayın Devlet Başkanının kararına uygun olarak, Suriye'nin hava savunma sistemlerini güçlendirmeyi amaçlayan bir çok faaliyete başlamış bulunmaktayız. Her şeyden önce bu çalışmalarımızın amacı askeri personelimizin korunması. S-300 komplekslerinin teslimatını tamamladık. Sevkiyat, 49 parça ekipmanı içeriyor" diye konuştu.

Şoygu, çalışmanın bir gün önce tamamlandığını, bütün kompleksin Suriye'ye teslim edildiğini vurguladı. Rus Bakan, Suriyeli askerlerin Suriye'ye teslim edilen S-300 hava savunma sistemlerini kullanmak üzere 3 ay içerisinde eğitileceğini ifade etti.

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Rusya Suriye'ye S-300 kompleksini teslim etti
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