Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Rusya'dan dolar hamlesi

'dan dolar hamlesi

, uluslararası rezervlerinde dolar, euro ve sterlinin payını azaltırken, yuanın payını arttırdı.

Giriş Tarihi: 2.10.2018 10:10 Güncelleme Tarihi: 2.10.2018 10:12
Rusya'dan dolar hamlesi

, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla dolar ve euronun uluslararası rezervlerdeki payını azaltırken, yuanın payını arttırdı.

Rusya Merkez Bankası tarafından yayımlanan "Yabancı Para ve Altın Varlık Yönetimi Konusundaki Faaliyetlerin Değerlendirmesi" adlı raporda, ülkenin uluslararası rezervlerindeki pay dağılımı değerlendirildi.

Rusya'nın uluslararası rezervlerinde doların payı, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine kıyasla 1,6 puanlık düşüşle yüzde 43,7'ye gerilerken, euronun payı da 3,5 puanlık düşüşle yüzde 22,2'ye indi.

Söz konusu dönemde, ülkenin uluslararası rezervlerinde sterlinin payı da 0,3 puanlık gerilemeyle yüzde 7,9'a düşerken, yuanın payı ise 0,1 puanlık artışla yüzde 5'e çıktı.

Rusya'nın uluslararası rezervleri 21 Eylül itibarıyla 462 milyar dolar seviyesindeydi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Rusya'dan dolar hamlesi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN