‘Türkiye süreci iyi yönetiyor’

Suriye
savaşının son perdesi olarak görülen ve 3 milyondan fazla sivili 'yüzyılın insani felaketiyle' karşı karşıya bırakan İdlib
meselesinde, Türkiye
'nin girişimleriyle masaya getirilen plan başarılı bir biçimde ilerliyor. Anadolu Ajansı'na konuşan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, "Türkiye İdlib'de süreci iyi yönetiyor. Ilımlı muhaliflerin Soçi mutabakatı doğrultusunda çalıştıklarını da biliyoruz" dedi.
"Suriye ve İdlib kaynaklı bu terör sorunu sadece Türkiye'nin sorunu değil, tüm dünyayı ilgilendiren bir sorun. Suriye rejimi mıknatıs gibi bütün teröristleri çekerken birçok ülke buna göz yumdu" açıklamasında bulunan Mustafa "Bu sorun, yük ve çözümü sadece Suriye'deki muhaliflerin ve Türkiye'nin üzerine bırakılmamalı. Ortak siyasi çözüm ve belirli bir strateji ile terörün Suriye topraklarından elimine edilmesi gerekiyor. Bu, dünyanın güvenliği için gerekli" dedi. ESAD'A KOZ VERİLMESİN
"Silahlı radikal grupların da sivillerin hayatını tehlikeye atmadan ve Türkiye'ye karşı fazla direnmeden ağır silahlarını bırakmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullanan Mustafa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin
'in, 17 Eylül'de açıkladığı Soçi mutabakatı için "Bu mutabakat İdlib'de sivil bir katliamın engellenmesi ve bir dramın yaşanmaması için yapıldı. Dolayısıyla Türkiye kontrolünde başlayan bu mutabakata İdlib'de bulunan siviller ve tüm silahlı gruplar uyum sağlamak zorunda aksi takdirde terör bahanesi ile başından beri askeri çözümü tercih eden Rusya, İran ve Esad rejiminin eline yeniden koz verilmiş olur. Rusya ve Esad rejiminin Soçi mutabakatı öncesine dönmesi ve bölgeye yeniden bir operasyon düzenlemesi oldukça muhtemel. Dolayısıyla Rusya ve Esad rejiminin eline yeniden koz vermemek için bu süreç sağlıklı bir şekilde ve Türkiye'nin kontrolünde sonuca ulaşmak zorunda" şeklinde konuştu.