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'da skandal! Kapatılan devlet hastanesi hasta bilgilerini sattı

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 17:21

'nın yarımadasında kapatılan devlet hastanesi açık artırma ile satışa çıkardığı eşyalar arasında hasta bilgilerinin bulunduğu arşiv dolaplarını da sattı.
Danimarka'nın Güney Jutland yarımadasında Ocak ayında kapatılan Give devlet hastanesi açık artırma ile satışa çıkardığı eşyalar arasında 500'ü geçkin hasta bilgilerinin bulunduğu arşiv dolaplarını da sattı. Lillebaelt hastanesine bağlı olarak faaliyet göstermiş olan 111 yıllık asırlık hastanede yaşanan skandallar üzerine hastane müdürü Dorthe Crüger basına açıklamalarda bulundu. Crüger, "Böyle bir skandal hastanemde yaşandığı için çok utanıyorum. Eşyaların satışını daha kontrollü gerçekleştirebilirdik, dikkat etmediğimiz için çok üzgünüm. Böyle bir olayın bir daha gerçekleşmemesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bilgiler sızdırıldı
Kapatılan hastaneden eşyaları satın alan açık artırma şirketi Auktion Huset elindeki malzemeleri üçüncü şahıslara sattıklarını ve dolapları kontrol etmediklerini böyle bir görevlerinin de olmadığını açıklarken, bilgileri muhtemelen arşiv dolaplarını alan kişilerin sızdırmış olabileceğini açıkladı.

Mağdurlara özür mektubu
Lillebaelt hastane yönetimi kimlik numaraları, tedavi ve ilaç bilgilerini içeren dosyaların sosyal medya üzerinden yayılması üzerine hastane yönetimi mağdurlara özür mektupları gönderdiklerini, kişisel bilgilerin yayılmasını engellemek için de gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

soruşturma başlattı
Sağlık Bakanlığının başlattığı inceleme neticesinde yapılan açıklamada, "İhmal ya da kusuru olanlar hakkında gerekli işlemler uygulanacak ve kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadeleri yer alıyor.

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Danimarka'da skandal! Kapatılan devlet hastanesi hasta bilgilerini sattı
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