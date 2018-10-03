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Sözcüsü Aksoy'dan Makedonya ile ilgili flaş açıklama

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:21

- Sözcüsü Aksoy: "Makedonya'nın ve üyesi olmasını destekleyeceğiz"

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Dost Makedonya'nın refah ve güvenliği ile AB ve NATO üyesi olmasını bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, 30 Eylül tarihinde Makedonya'da gerçekleştirilen referanduma ilişkin bir soruya, ", Makedonya Cumhuriyeti'ni bağımsızlığından bu yana mevcut anayasal ismiyle tanımaktadır. Dost Makedonya'nın refah ve güvenliği ile AB ve NATO üyesi olmasını bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz" cevabını verdi.

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Makedonya ile ilgili flaş açıklama
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