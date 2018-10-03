Hapishaneden helikopterle kaçan gangster 3 ay sonra yakalandı

Fransa'da 1 Temmuz günü 4 kişinin yardımı ile hapishaneden helikopterle kaçan gangster Redoine Faid 3 ay sonra yakalandı.



Fransa'nın en çok aranan kaçağı olan Redoine Faid'in Paris'in kuzeyinde bulunan büyüdüğü Creil kentinde bir kız arkadaşının evinde yakalandığı öğrenildi. Fransa'nın 46 yaşındaki ünlü gangsterlerinden olan Redoine Faid 1 Temmuz'da akıl almaz şekilde hapishaneden helikopterle kaçtığından beri aranıyordu. Reau hapishanesinden 4 kişinin yardımıyla helikopter ile kaçan Faid'in büyüdüğü Paris'in kuzey banliyösü Creil'de bir kız arkadaşının evinde kardeşi, iki yeğeni ve bir kız arkadaşı ile birlikte yakalandığı açıklandı.

Sorunsuz geçen operasyonda Faid'in üzerinden biri makineli tüfek, 2 tabanca bulunduğu özel time hiçbir zorluk çıkarmadan teslim oldukları bildirildi. 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Faid 2010 yılında sonuçlanamayan ve bir polis memurunun ölümüne sebep olan soygunun organizatörü olarak yargılanmıştı.

Öte yandan istihbarat ekiplerinin Redoine Faid'e bazı kişilerin şüpheli telefon görüşmeleri ve dikkat çeken hareketleri sayesinde ulaştığı açıklandı.