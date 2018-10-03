Hollanda Dışişleri Bakanı Blok Türkiye'ye geliyor

BUGÜN NELER OLDU

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette ikili ilişkiler, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.İki ülke ilişkileri Hollanda'nın Türk siyasetçilere miting izni vermemesi üzerine krize girmiş, büyükelçiler karşılıklı olarak çekilmişti.Geçen ay büyükelçiler tekrar görevlendirilerek ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki ilk adım atılmıştı.