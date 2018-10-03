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Blok Türkiye'ye geliyor

Ankara, Türkiye-Hollanda ilişkilerinin normalleşmesine dönük kritik bir ziyarete ev sahipliği yapacak. Stef Blok bugün Türkiye'ye gelecek.

Giriş Tarihi: 3.10.2018 14:58
Hollanda Dışişleri Bakanı Blok Türkiye'ye geliyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarette ikili ilişkiler, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ile bölgesel ve uluslararası konular ele alınacak.

Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok ziyarette 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin saldırıya uğrayan bölümlerini de ziyaret edecek.

İki ülke ilişkileri Hollanda'nın Türk siyasetçilere miting izni vermemesi üzerine krize girmiş, büyükelçiler karşılıklı olarak çekilmişti.

Geçen ay büyükelçiler tekrar görevlendirilerek ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki ilk adım atılmıştı.
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Hollanda Dışişleri Bakanı Blok Türkiye'ye geliyor
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