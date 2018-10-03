NATO Savunma Bakanları toplantısı başladı

NATO
Savunma Bakanları Zirvesi'nde bakanlar bir araya geldi. Gürcistan Komisyonu'nu kabul eden NATO üyeleri, Gürcistan'ın üyeliği konusunu görüşecekler. Toplantının basına açık bölümünde konuşan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Temmuz ayında yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde üye Devlet Başkanlarının, Gürcistan'ın üyeliğinin önemli olduğunu fark ettiklerini açıkladı. "Gürcistan'ın NATO üyeliğini desteklediğimizi tekrar teyit ettik" diyen Genel Sekreter, bugünkü toplantının işbirliğinin gelişmesini tartışmak için bir fırsat olduğunun altını çizdi.
"Önümüzdeki Mart ayında Gürcistan'da düzenlenecek NATO tatbikatı hazırlıklarını da tartışacağız" diyen Stoltenberg, tarafların Karadeniz bölgesinin güvenlik durumunu da tartışacağını ifade etti. Stoltenberg, Karadeniz'de NATO ve Gürcistan'ın ortak endişeyi taşıdığını söyledi.
Toplantı basına kapalı olarak devam etti.