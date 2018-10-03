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"'nun kapısı açık"

Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifakın 'ın üyeliğini desteklediğini belirterek, NATO'nun kapısının açık olduğunu söyledi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2018 20:45 Güncelleme Tarihi: 3.10.2018 21:14
NATO'nun kapısı açık

Brüksel'de düzenlenen Savunma Bakanları Toplantısı'nın NATO- Komisyonu Oturumu'nun ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, Gürcistan'ın ittifakın yakın ortaklarından biri olduğunu kaydetti.

Gürcistan'ın NATO'nun Afganistan misyonuna en büyük katkı sağlayan ülkelerden biri olduğunu anımsatan Stoltenberg, oturumda ikili işbirliğinin nasıl geliştirilebileceği konusunu ele aldıklarını ifade etti.

Brüksel'de Temmuz ayında düzenlenen zirvede müttefiklerin Gürcistan'ın üyeliğine güçlü destek verdiğini dile getiren Stoltenberg, "NATO'nun kapısı açık." dedi.

Stoltenberg, NATO'nun Gürcistan'ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve güvenliğine tam destek vermeye devam ettiğini belirterek, "Rusya'ya Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımaktan vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın Karadeniz'de askeri yığınak yaptığını ve NATO'nun bundan endişe duyduğunu da ifade eden Stoltenberg, ittifakın Karadeniz'in güvenliğine büyük önem verdiğini vurguladı.





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"NATO'nun kapısı açık"
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